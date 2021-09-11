ABD Açık'ta çifte peri masalı

Dünya klasmanında 73. sırada olan Fernandez, kariyerinde ilk kez çıktığı grand slam yarı finalinde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 7-6, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yendi. Elemelerden gelerek ana tabloya kalan Raducanu da, yarıfinalde 17 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari’yi 6-1 ve 6-4’lük setlerle geçip finalde Fernanez’in rakibi oldu.

LEYLAH FERNANDEZ RAKİP TANIMIYOR

Ekvadorlu baba ile Filipinli annenin çocuğu olarak Kanada’nın Montreal kentinde dünyaya gelen Fernandez, ABD Açık’ta “peri masalı”nı andıran başarısıyla dikkat çekti. 6 Eylül’de 19 yaşına giren genç sporcu, üçüncü turda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka’yı, 4. turda kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan Angelique Kerber’i, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina’yı, yarı finalde ise 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka’yı eleyerek uzun süre unutulmayacak bir performans sergiledi.

44 YIL ARADAN SONRA FİNALDEKİ İLK İNGİLİZ

Çinli anne ve Rumen babanın kızı olarak Kanada’da dünyana gelen Raducanu, 44 yıl sonra tek kadınlarda finale çıkan ilk İngiliz sporcu olmayı başardı. 1959 yılında 18 yaşındayken Fransa Açık’ta finale yükselen Christine Truman’dan sonra bu başarıyı tekrarlayan en genç sporcu olan Raducanu, ABD Açık’ta 53 yıllık aranın ardından İngiltere adına şampiyonluk için korta çıkan ilk kadın sporcu unvanının sahibi oldu.

‘AÇIK’TA BİR İLK OLACAK

Dünya sıralamasında 150. olan Emma Raducanu ile 73. basamakta bulunan Leylah Fernandez, açık dönemde (1968 yılından bu yana) seribaşı olmayan iki tenisçinin şampiyonluk mücadelesi vereceği ilk finale çıkacaklar. Ayrıca bugün oynanacak ABD Açık tek kadınlar finalinde, 1999 yılından bu yana en genç sporcular sahne alacak.1999’daki finalde 17 yaşındaki ABD’li Serena Williams ile 18 yaşındaki İsviçreli Martina Hingis karşılaşmış ve rakibini 2-0 yenen Serena Williams kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.