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ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde şampiyon Polonyalı Iga Swiatek oldu

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#ABD Açık Tenis Turnuvası#Grand Slam#Şampiyon
ABD Açıkta tek kadınlar finalinde şampiyon Polonyalı Iga Swiatek oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 02:55

Dünyanın bir numarası Iga Swiatek, ABD Açık finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u yenerek yılın ikinci Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

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Polonyalı yıldız Iga Swiatek, Arthur Ashe Stadyumu'nda 5 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile oynadığı maçı 6-2, 7-6 (7/5) kazanarak yılın ikinci Grand Slam'ini aldı. 

Bu zafer ile 21 yaşındaki Swiatek, Haziran ayında Fransa Açık'taki galibiyeti ile 2016'dan beri tek bir sezonda iki Grand Slam kazanan ilk kadın oldu. Polonyalı yıldız son 10 finalini set kaybetmeden kazandı. 

2020'de Fransa Açık şampiyonu da olan Swiatek, "Elbette bu turnuva gerçekten zorlayıcıydı çünkü New York çok gürültülü, çok çılgın. Şehirde çok fazla baştan çıkarıcı, çok ilham verici olan birçok insanla tanıştım bu benim için gerçekten şaşırtıcı ve zihinsel olarak üstesinden gelebildiğim için çok gururluyum" açıklamasını yaptı. 

 

 

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#ABD Açık Tenis Turnuvası#Grand Slam#Şampiyon

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