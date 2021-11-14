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A Milliler'de Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı

#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Dünya Kupası
A Millilerde Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Cebelitarık maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Kampa dün katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY ait uçakla Karadağ'a gidecek.

Stefan Kuntz: Bugün her şeyi yaptıkA Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyetin ardından konuştu.
daha fazla video içinStefan Kuntz: Bugün her şeyi yaptık
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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Dünya Kupası

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