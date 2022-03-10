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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? İşte tarih bilgisi

#A Milli Takım#UEFA Uluslar Ligi
A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman İşte tarih bilgisi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli olmuştu. Milliler 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşmişti. Peki, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman?

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A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.

İLK MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların stadyumları netleşti. Buna göre ay-yıldızlılar, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

DİĞER MAÇLARIN PROGRAMI

Millilerin 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya konuk olacağı müsabaka ise başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak. Gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dış sahada Lüksemburg ile yapacak A Millî Takım, bu karşılaşmayı Lüksemburg Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü dördüncü maçında da Litvanya'yı İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te başlayacak.

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Öte yandan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak.

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#A Milli Takım#UEFA Uluslar Ligi

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