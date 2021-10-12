A Milli Takım'ın Letonya galibiyeti sonrası Merih Demiral açıkladı! "Ağlayanlar oldu"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
A Milli Takım tur şansını sürdürdü İşte Dünya Kupası G Grubunda A Milli Takımın puan durumuA Milli Takım tur şansını sürdürdü! İşte Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu#A Milli Takımı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Bakan Kocadan hassasiyet vurgusu: Birbirimizi koruyalımBakan Koca'dan hassasiyet vurgusu: Birbirimizi koruyalım#Koronavirüs
Millilerden hayati geri dönüş 3 puan 90+9da geldiMillilerden hayati geri dönüş! 3 puan 90+9'da geldi #Dünya Kupası Elemeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Artık tahammülümüz kalmadı#Kabine Toplantısı
90+9daki gol sonrası duygusal anlar Gözyaşlarını tutamadı90+9'daki gol sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadı#A Milli Futbol Takımı
Millet İttifakının adayı kim olacak Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRKte açıkladıMillet İttifakı'nın adayı kim olacak? Prof. Dr. Ayaydın CNN TÜRK'te açıkladı#Seçim
Tarihi köprüde facia Selfie uğruna canından olduTarihi köprüde facia! Selfie uğruna canından oldu#Selfie
Yerli aşıda yeni dönem İzmirde uygulama başladıYerli aşıda yeni dönem! İzmir'de uygulama başladı#Turkovac
Paylaşımı büyük tepki çekmişti... CHPli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındıPaylaşımı büyük tepki çekmişti... CHP'li İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı#CHP
BMden Afganistan uyarısı: Tüm dünya ağır bedel öderBM'den Afganistan uyarısı: Tüm dünya ağır bedel öder#Taliban
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'ın Letonya galibiyeti sonrası Merih Demiral açıkladı! "Ağlayanlar oldu"

#A Milli Takım#Letonya#Merih Demiral
A Milli Takımın Letonya galibiyeti sonrası Merih Demiral açıkladı Ağlayanlar oldu

A Milli Takım'ın Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu konuştu.

Haberin Devamı

Son dakika golünden sonra ağlayanların olduğunu söyleyen Merih, "Duygu karmaşası yaşıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Hepimiz galibiyeti çok istedik. Şanssız bir gol yedik. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Türk halkı, milli takım için ne kadar çabaladığımı, mücadele ettiğimi görüyordur. Şanssız bir andı. Sonra geri döndük. Son golden sonra çok mutlu oldum. Diyecek bir şey yok. İnşallah bunu devam ettirir, Dünya Kupası'na katılırız. Gergin bir an vardı sahada, gergin bir ortamdı. Ağlayanlar oldu. Herkes birbirine sarıldı. Çok mutluyuz. İnşallah hep bunu devam ettiririz. Devam edeceğiz inşallah." dedi.

Sonuna kadar tur için mücadele edeceklerini kaydeden Rıdvan, "Mutluluğuma mutluluk eklendi. Çok önemli, çok güzel bir galibiyet. İhtiyaç duyuyorduk kazanmaya. Gol attıktan sonra ağladık, çok duygulandık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu ise "Oyuna çok girmek istiyordum. Yenmemiz gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama en önemlisi yenmekti, yendik. Hala şansımız var. Takım olarak çok mutlu olduk. İnşallah devam ederiz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Letonya#Merih Demiral