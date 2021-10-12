A Milli Takım'ın Letonya galibiyeti sonrası Merih Demiral açıkladı! "Ağlayanlar oldu"

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Son dakika golünden sonra ağlayanların olduğunu söyleyen Merih, "Duygu karmaşası yaşıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Hepimiz galibiyeti çok istedik. Şanssız bir gol yedik. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Türk halkı, milli takım için ne kadar çabaladığımı, mücadele ettiğimi görüyordur. Şanssız bir andı. Sonra geri döndük. Son golden sonra çok mutlu oldum. Diyecek bir şey yok. İnşallah bunu devam ettirir, Dünya Kupası'na katılırız. Gergin bir an vardı sahada, gergin bir ortamdı. Ağlayanlar oldu. Herkes birbirine sarıldı. Çok mutluyuz. İnşallah hep bunu devam ettiririz. Devam edeceğiz inşallah." dedi.

Sonuna kadar tur için mücadele edeceklerini kaydeden Rıdvan, "Mutluluğuma mutluluk eklendi. Çok önemli, çok güzel bir galibiyet. İhtiyaç duyuyorduk kazanmaya. Gol attıktan sonra ağladık, çok duygulandık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu ise "Oyuna çok girmek istiyordum. Yenmemiz gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama en önemlisi yenmekti, yendik. Hala şansımız var. Takım olarak çok mutlu olduk. İnşallah devam ederiz." dedi.