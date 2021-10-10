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A Milli Takım'ın grubunda hesaplar karıştı! Hem kazanmak, hem fark atmak gerek

#Milli Takım#Dünya Kupası#Serdar Aziz
A Milli Takımın grubunda hesaplar karıştı Hem kazanmak, hem fark atmak gerek

Dünya Kupası elemelerinde sahasında Norveç ile 1-1 berabere kalan Milli Takım’ın bitime 3’er maç kala grupta ikinci sırada yer alan rakibiyle arasındaki 2 puanlık fark korunurken lider Hollanda’nın ise 4 puan gerisine düşmüş durumdayız.

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Yalnızca grup liderlerinin doğrudan Katar vizesi alacağı elemelerde ay yıldızlıların öncelikli hedefi Norveç’i geçerek ikinci olmak ve play-off’a katılmak olacak.

ORTAK RAKİPLER KARADAĞ VE LETONYA

Milliler kalan üç maçta Letonya (D), Cebelitarık ve Karadağ’ı (D) yenerse grubunu 21 puanla bitirecek ve rakiplerini bekleyecek. Norveç ise Karadağ ve Letonya’yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek.

A Milli Takımın grubunda hesaplar karıştı Hem kazanmak, hem fark atmak gerek

PLAY-OFF'TA 12 TAKIM

Eğer Norveç Hollanda’yı da yenerse play-off’a hak kazanacak. Grupta puan eşitliği durumunda öncelikle genel averaja bakılacak. Bu bağlamda Norveç, Türkiye’ye göre 4 gol avantajlı durumda. Buna bağlık olarak ay yıldızlıların kalan üç maçında, grubun alt sırasında yer alan rakiplerine karşı farklı skorlarla galip gelmesi de gerekecek. Eğer Milli Takım Norveç’i geçip grup ikincisi olursa, playoff’a giderek Katar vizesi almaya çalışacak. Play-off’ta 10 grup ikincisinin yanında Uluslar Ligi’nden iki grup gelecek. Play-off’ta 12 takımdan 3’ü bilet kazanacak.

SERDAR AZİZ VE KENAN KAMPTAN AYRILDI

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A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı. TFF’den yapılan açıklamada Serdar Aziz’in Norveç maçının ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçirmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Norveç karşılaşması sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman’ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.

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#Milli Takım#Dünya Kupası#Serdar Aziz