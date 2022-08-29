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A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Eurobasket#A Milli Takım#12 Dev Adam
A Milli Takımın EuroBasket 2022 kadrosu resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 16:34

EuroBasket 2022 öncesi A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu resmen belli oldu! 

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EuroBasket 2022'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu resmen belli oldu! 

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlıların EuroBasket kadrosunda şu isimler yer aldı.

A Milli Takımın EuroBasket 2022 kadrosu resmen açıklandı


EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?

Organizasyonda son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe
TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi
TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar
TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

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6 Eylül 2021, Salı
TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba
TSİ 14.30 Türkiye - İspanya

Şampiyonada Slovenya, Fransa, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye favoriler arasında gösteriliyor.

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#Eurobasket#A Milli Takım#12 Dev Adam

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