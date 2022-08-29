A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu resmen açıklandı

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EuroBasket 2022'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu resmen belli oldu!
Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlıların EuroBasket kadrosunda şu isimler yer aldı.
Organizasyonda son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak.
Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin programı şu şekilde:
1 Eylül 2021, Perşembe
TSİ 17.15 Türkiye - Rusya
3 Eylül 2021, Cumartesi
TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye
4 Eylül 2021, Pazar
TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan
6 Eylül 2021, Salı
TSİ 14.30 Belçika - Türkiye
7 Eylül 2021, Çarşamba
TSİ 14.30 Türkiye - İspanya
Şampiyonada Slovenya, Fransa, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye favoriler arasında gösteriliyor.