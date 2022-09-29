A Milli Takım'ın Almanya yolu açık! Grupta ilk ikiye giremezsek...

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UEFA Uluslar Ligi önceki gün oynanan karşılaşmalarla sona ererken Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi öncesi torbalar da belli oldu. Almanya’nın ev sahipliğini yapacağı organizasyonun kura çekimi 9 Ekim’de Frankfurt’ta gerçekleştirilecek. Avrupa milli takımlar sıralamasında 35. sıraya gerileyen Türkiye kuraya dördüncü torbadan girecek. Elemelerde beşli 7, altılı 3 grup olacak. Her grupta ilk iki sırayı alacak takımlar doğrudan Euro 2024’e katılma hakkı elde edecek. Elemeler 23-25 Mart 2023’te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde sona erecek.

İLK MUHTEMEL RAKİP YUNANİSTAN

Milli takımımız Uluslar C Ligi’nde grubunu lider bitirdiği için çok ciddi bir avantaja sahip. Ay yıldızlılar eleme grubununu ilk iki sırada bitiremezse, Uluslar Ligi grup birincisi olduğu için play-off oynayacak. Ay yıldızlı millilerin şu anda olası rakipleri Yunanistan, Gürcistan ve Kazakistan... Biz ve bu üç takım grup olarak oynanacak elemelerde ilk ikiye giremezsek, play-off yarı finalinde deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacağız. Tek maç üzerinden oynanacak bu turu kazanan takım Gürcistan-Kazakistan galibiyle EURO 2024’e gitmek için karşılaşacak. Eğer tur atlayan Kazakistan olursa bu maçı sahamızda oynayacağız.

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LÜKSEMBURG'UN BİLE ŞANSI VAR

Play-off için başka senaryolar da mevcut... Şu anda C Ligi liderleri arasında üçüncü sıradayız. En iyi grup lideri Gürcistan, ikinci Yunanistan... Eğer bu iki takım doğrudan şampiyona vizesi alırsa seri başı olma durumumuz var. O durumda ev sahipliği avantajını da ele geçireceğiz. Eğer Gürcistan, Yunanistan, Türkiye veya Kazakistan’dan bir veya daha fazlası doğrudan grup aşamasıyla şampiyona vizesi alırsa C Ligi grup ikincilerine Almanya şansı yakalayacak. Grubumuzda ikinci sırada yer alan Lüksemburg şu anda en şanslı takım durumunda. Bu ekibi Azerbaycan izliyor.

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İNGİLTERE KÜME DÜŞTÜ

Uluslar Ligi sona erdi ve çıkanlarla düşenler belli oldu. En büyük sürpriz A Ligi C Grubu’nda İngiltere’nin 6 maçta hiç galibiyet alamadan 3 puanla sonuncu olup küme düşmesiydi. İtalya, Macaristan ve Almanya’nın de yer aldığı bu grupta maçlar başlamadan önce zayıf halka olarak gösterilen Macaristan 10 puan toplayarak ikinci oldu. A Ligi şampiyonları 14-18 Haziran 2023’te Uluslar Ligi finallerinde karşılaşacak. Ev sahibi ülke daha sonra açıklanacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE KİM ÇIKTI KİM İNDİ?

A Ligi: Şampiyonlar: Hırvatistan, İspanya, İtalya, Hollanda Düşenler: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

B Ligi: Çıkanlar: İskoçya, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan Düşenler: Ermenistan, Rusya, Romanya, İsveç

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C Ligi: Çıkanlar: Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan Düşme adayları: Litvanya, G.Kıbrıs, Belarus, Cebelitarık

D Ligi: Çıkanlar: Estonya, Letonya