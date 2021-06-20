A Milli Takımımız, İsviçre'yi yenerse gruptan çıkar mı? Tüm ihtimaller ve iddaa oranları...

Bu bir ilandır

İSVİÇRE

- Avrupa Futbol Şampiyonası'na Galler beraberliğiyle başlayan ve İtalya yenilgisiyle devam eden İsviçre, gruptan çıkıp yoluna devam etmek için mutlaka kazanmak zorunda.

- An itibariyle 1 puanla "En İyi Üçüncüler" arasında son sırada yer alıyorlar, A Milli Takımımız karşısında kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyecekler. Beraberlik hiçbir şekilde işlerine gelmiyor...

- Kaleci Yann Sommer, İtalya maçı sonrası Almanya'ya gidip doğum yapan eşini ve yeni doğan çocuğunu gördüğü için moralli olduğunu açıkladı. Takım içerisinde de pozitif bir hava olduğunu belirtti.

- Önceki maçlara kıyasla kadroda değişiklik beklenmiyor. TD Vladimir Petkovic hücum merkezine Xherdan Shaqiri'yi koyup, önünde "Embolo & Gavrinovic" ikilisiyle başlayacak.

- Sommer'in önünde yine üçlü savunma, "Elvedi, Schar & Akanji" oynayacak. Bir kanattan Kevin Mbabu, diğer kanattan Ricardo Rodriguez atakları yönlendirecek.

TÜRKİYE

- İtalya yenilgisi sonrası Galler'e de kaybeden A Milli Takımımız, İsviçre'den farksız! Galibiyetten başka bir sonuç işimize yaramayacak...

- Tek başına galibiyet de yeterli değil, D ve E Grubu'ndan biraz yardım almamız gerecek.

- D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya berabere kalır; E Grubu'nda da İspanya, Slovakya'ya yenilir ve Polonya, İsveç'i yenemezse adımızı "Son 16" arasına yazdıracağız.

- Umut Meraş sakat, sol bekte Mert Müldür'ü göreceğiz. Savunmanın ortasında "Merih & Çağlar" görev yapacak.

- Orta alanda değişiklikler olabilir. Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu yerine Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci ile biraz daha hücumu düşünen bir yapıda olabiliriz.

- Aynı şekilde ilk iki maç kenardan gelen Halil Dervişoğlu bu sefer ilk 11'de, Burak Yılmaz'ın yanında oynayabilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsviçre'nin son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım en son EURO 2008'de karşı karşıya gelmiş ve 90+2'de Arda Turan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf biz olmuştuk.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İsviçre kazanır" oldu!

%24'lük kesim ilk 2 grup maçında puanı bulunmayan A Milli Takımımız karşısında İsviçre'den galibiyet bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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İsviçre'nin yıldızlarından Xherdan Shaqiri'nin Stoke City günlerine dönelim! Birbirinden klas goller...