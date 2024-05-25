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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıklarına başladı

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#Bizim Çocuklar#EURO 2024#A Milli Takım
A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 15:41

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün ve bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarla başladı.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarında A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.



A Milli Takımımız, yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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#Bizim Çocuklar#EURO 2024#A Milli Takım

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