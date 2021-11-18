A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan konuşma yasağı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
F-35 paniği... Zamana karşı yarışF-35 paniği... Zamana karşı yarış!#F35
Alec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştuAlec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştu#Alec Baldwin
Gece yarısı tırmandı Altın fiyatlarında yeni rekorGece yarısı tırmandı! Altın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia Muslera...Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia! Muslera...#Muslera
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?#Lütfü Türkkan
Dikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek Yeni yasa teklifi MeclisteDikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek! Yeni yasa teklifi Meclis'te#Elektrik Faturası
İkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu muİkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu mu?#Kenan İmirzalıoğlu
Ebru Şallı’nın eşine hapis cezasıEbru Şallı’nın eşine hapis cezası!#Uğur Akkuş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan konuşma yasağı

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Avrupa
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan konuşma yasağı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ sonrası konuşma yasağı getirdi.

Haberin Devamı

Karadağ galibiyeti sonrası play-off’ta karşılaşacağımız rakip konusunda temkinli açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz karşılaşmanın ardından oyuncularına da konuşma yasağı getirdi.

Henüz Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanılmadığını ve play-off’ta yer almanın büyük bir başarı olmadığını oyuncularına anlatan Alman teknik adam hem oyuncularına uyarılarda bulundu hem de kura ile ilgili konuşulmamasını istedi.

ORKUN KÖKÇÜ: 'ATTIĞIM GOL BENİM DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GOLÜ'

A Milli Takım’a Karadağ’da galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü 1-0 geriye düşmelerine rağmen kesinlikle karamsarlığa kapılmadıklarını söyledi. 21 yaşındaki futbolcu maça bireysel olarak iyi hazırlandığını, takım olarak da çok iyi konsantre olduklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“1-0 yenik durumda olmamıza rağmen bunu çok dert etmedik. Çünkü sistemimiz vardı. Abartmak istemiyorum ama Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularına sahibiz. Hakan Çalhanoğlu çok etkili isim. Önümüzdeki Burak Yılmaz mükemmelin üstünde. Gol atmamızda etkiliydi. Çünkü tüm rakip defansı üstüne çekti. Ay yıldızlı forma altında ilk golümü atarken duygulandım. Yapmak istediğim buydu. Benim golüm değil, Türkiye’nin golü oldu. Takım olarak o golü oluşturduk sahneye koyduk. Atmak bana nasip oldu.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Stefan Kuntz#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret