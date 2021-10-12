A Milli Takım'da Stefan Kuntz: "Özel bir galibiyet oldu"

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Yenilen gol sonrasında oyuncularının gösterdiği reaksiyondan mutlu olduğunu belirten Kuntz, "Bu bir galibiyet ve 3 puanı aldık. Yalnızca 3 puan diyebiliriz bu açıdan. Bu galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor. Oyuncularımın Letonya golünden sonra gösterdiği reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili çok yorumlar yapılıyordu. Mantalitelerinin yetersiz olduğu, özgüvenlerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor. Hiç mücadeleyi bırakmamış olmamaları beni çok mutlu etti. Türk halkına ödül niteliğinde bir 3 puan diye düşünüyorum." diye konuştu.