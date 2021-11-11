A Milli Takım'da son durum: Abdülkadir Ömrü yine yok! Kalecilere özel çalışma...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Macaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğandan işbirliği mesajıMacaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğan'dan işbirliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecek Meteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'da son durum: Abdülkadir Ömrü yine yok! Kalecilere özel çalışma...

#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Abdülkadir Ömür
A Milli Takımda son durum: Abdülkadir Ömrü yine yok Kalecilere özel çalışma...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Haberin Devamı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Stefan Kuntz oyuncularla bir süre konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, oyun sırasında ceza alan futbolcular şınav çekti.

Koordinasyon hareketlerinden sonra iki takıma ayrılan milli oyuncular, ceza alanında hücum organizasyonları üzerine çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu belirtildi.

Abdülkadir Ömür, baldırındaki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

A Milli Takımda son durum: Abdülkadir Ömrü yine yok Kalecilere özel çalışma...


- Kalecilere özel çalışma

A Milli Futbol Takımının kalecileri Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açısını yarı yarıya kapatan özel bir gözlükle çalışma yaptı.

Milli kaleciler, yandan yapılan orta organizasyonlarında kısıtlı görüş açılarına rağmen topu kontrol etmeye çalıştı.

Haberin Devamı

Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Milliler, yarın akşam yapacağı antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#Abdülkadir Ömür

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT