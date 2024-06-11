A Milli Takım'da Montella'dan hakem tepkisi! 'Hazırlık maçıç diye böyle hatalar olmamalı'

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A Milli Takım teknik direktörü Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

Genele baktığınızda çok iyi maç oynadık. Geliştirebileceğimiz noktalar var. Polonya'nın sahasında onlardan iki kat fazla şut attık. Hücum bölgesinde geliştirebileceğimiz şeyler var. Hakemler hazırlık maçı diye hata yapmaya devam ederse olmaz. Rakibin ikinci golü taçtan geldi. Taç atışı nereden kullanıldı? Hazırlık maçı diye hata yapamazsınız. Böyle sonuçlar doğuyor ve zarar görüyoruz. Yine de iyi ki hazırlık maçında oldu bu hata. Resmi maçta olmamasını diliyorum.

"DEFANSİF OLARAK ENDİŞEYE GEREK YOK"

Bugün riske etmek istemediğimiz defans oyuncularımız vardı. Ofansif anlamda çok zenginiz. Sezonu çok iyi geçiren oyuncularımız var. En iyilerimiz sahadaydı ama ofansif anlamda oraya girdiğimizde golü atmalıyız. Defansif anlamda endişeye gerek yok, sakatlığı olan oyuncularımız geri dönecek.

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Endişeli değilim, rakipten iki kat fazla şutumuz var. Sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerekiyor. O yüzden endişeye kapılmıyorum. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Bu akşam sahadaki bütün oyuncularımız arasında en çok gol atan isimler vardı. Takımımız, son 20 metreye geliyor sadece biraz daha netlik kazanmalıyız. Endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız.

"İKİNCİ GOLÜ YEMEDİK SAYIYORUM"

Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur ama böyle bir maçın ardından bunlara takılmamak gerek. Endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence bugün ikinci golü yemeyi hak etmedik çünkü haksızlık var. Maç 1-1 bitti diye düşünüyoruz.

"ARDA ÇOK İYİ OYNADI"

Arda çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz. Topa sahip olmadığımız zamanlardaki aksiyonlarımızı geliştirmemiz gerekiyor.