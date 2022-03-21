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A Milli Takım'da Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası
A Milli Takımda Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu ülkede yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Antrenmanın ardından, idman sahasını millilere açan Gondomar SC Başkanı Alvaro Cerqueira, Hamit Altıntop ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'a hediye verdi.

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Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, ayağının tozuyla çalışmalarına başladı. Öğle saatlerinde Porto'ya gelerek kamp yapacağı otele yerleşen milliler, TSİ 20.00'de basına açık olarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmaya hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz katılmazken, bu 2 futbolcu takımın kamp yaptığı otelde bireysel idman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman ardından düz koşuyla devam etti. Futbolcular 2 gruba ayrılırken, dün takımlarıyla maça çıkan oyuncular, koşunun ardından idmanı tamamladı. Diğer ekip ise dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra hücum organizasyonları gerçekleştirdi. Portekiz'de yapılan ilk antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın ve İsmail Erdem de takip etti.

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Çalışmanın ardından Gondomar SC'nin Başkanı Alvaro Cerqueira, Hamit Altıntop ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'a saat hediye etti. Kuntz ve Altıntop da Gomdomar Başkanı Cerqueira'ya imzalı A Milli Takım formaları verdi. Portekiz maçı hazırlıklarına yarın devam edecek olan milliler, basına kapalı çalışacak.

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#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası

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