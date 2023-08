A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe yanıtı: Değerli kulüplerimiz tekliflerini sundular | Arda Güler'den bilgimiz vardı

Haberin Devamı

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansından yabancı kuralına kadar birçok konuda konuşan Kenan Koçak, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına ilişkin soruyu da yanıtladı.

-A milli takımımızı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda lider durumda. Takımın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Grupta lideriz. Avantajlı bir durumdayız ama bitti diyemeyiz. İşin ciddiyetini biliyoruz. Futbolda gevşekliğe yer yok. Grubumuzdaki avantajlı durumu koruyarak Almanya’ya katılmak istiyoruz.

HER ÜLKEYİ HER YERDE YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ

-Rakipler sırasıyla Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler. Hepsiyle tekrar karşı karşıya geleceğiz. Rakiplerimizi değerlendirecek olursak neler söylersiniz?

Bence artık dünya futbolunda makaslar daraldı. Küçük ülke, büyük ülke diye bir kavram söylemek zor oluyor. Rakiplerimize karşı gayet ciddi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Oynadığımız müsabakalar da bunun göstergesi. Her maç çetin geçti, zorlu geçti. Önümüzdeki her maç zor müsabakalar olacak. Hırvatistan’ın kalitesi belli, Galler’de oynamak ayrı bir konu, Ermenistan’ın iyi bir ekip yakalaması, Letonya keza öyle. Dolayısıyla grubumuzdaki hiçbir rakibi küçümseyecek durumda değiliz. Bize de yakışmaz. Her şeye rağmen kendi gücümüzü de kalitemizi de bilmek zorundayız. Biz Türkiye’yiz. Onun için her ülkeyi her yerde yenebilecek güce de sahibiz.

EĞER GÖNLÜ VARSA KAPIMIZ HERKESE AÇIK

-Milli takımımızda çok değerli oyuncular var. Tek tek değerlendirelim istiyorum. Ama öncesinde yurtdışında forma giyen oyuncuların Türk milli takımını seçtiğini görüyoruz. Siz bu konuda nasıl rol alıyorsunuz?

Türkiye milli takımında oynamak bir ayrıcalıktır, bir şereftir. Futbolcularla konuşmalarında Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz hocamız, ‘Ay yıldızlı formanın bir tercih değil gönül meselesi’ olduğunu belirtiyor. Eğer gönlü varsa kapımız herkese açık. Fazla da ısrarcı değiliz çünkü o gönül bağını karşıdaki futbolcuda görmek istiyoruz. Futbolcuda gördüğümüz zaman da sinerji oluşup milli takıma seçiyoruz.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD'E TRANSFERİ

-Milli takımımızın yıldızlarından Arda Güler ile başlayalım istiyorum oyuncularımızı konuşmaya. Real Madrid’e transfer olarak hepimizi gururlandırdı. Ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendisiyle iletişime geçtiniz mi yaşadığı sakatlık sonrası?

Arda Güler çok değerli bir futbolcu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye futboluna çok büyük bir katkıda bulunabilecek bir futbolcu. Yaşının genç olmasına rağmen büyük bir olgunluğa sahip. Real Madrid’e transfer olması bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Futbolun içinde var bunlar. Bu tür şeyler oluyor maalesef. Bunda da hayır görmek lazım. Eminim Arda Güler önümüzdeki yıllarda bizi Avrupa’da çok iyi temsil edecektir. Real Madrid formasıyla Türk halkını, Türk futbolunu temsil edeceğine hiçbir şüphem yok.

-Peki Real Madrid’e transfer sürecinde haberiniz var mıydı? Yoksa duyunca neler hissettiniz?

Sizin gibi haberimiz oldu dersem yalan olur. Bizim evvelden haberimiz var, istişarelerimiz var. Fikir alışverişleri oluyor. Kulüplerin bizi araması ve bizden bilgi almaları. Bilgimiz vardı ve transferin böyle sonuçlanmasına sevindik. Oraya gittik süper ama orada da gerekli süreyi alıp kendisini ispatlaması lazım. Bundan da hiçbir şüphemiz yok.

BİR TÜRK OLARAK GURUR DUYUYORUM

-Milli takımımızda yurtdışında forma giyen birçok isim var. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan gibi. Çok iyi takımlarda oynuyorlar. Bu da milli takım için büyük bir artı diyebilir miyiz?

Oyuncularımız yurtdışında ne kadar üstün seviyede performans sergileyip oynarsa bizim için o kadar iyi. Bizde bunun meyvesini alıyoruz. Sayılı günler beraberiz, hemen adapte olup hemen grup haline gelmemiz lazım. O yüzden futbolcularımız kendi kulüplerinde süre alır performansını üst seviyeye çıkarırsa bundan istifade ediyoruz. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Oyuncularımız ne kadar Avrupa’nın üstün seviye liglerinde oynarsa o kadar mutlu oluyorum.

HOCAMIZ GÖREVİNİ LAYIĞIYLA YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

-Hocayı da konuşmak istiyorum. Pozitif sonuçlar var ama sürekli eleştiriler devam ediyor. Bunun neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz?

Stefan hoca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çalışkan bir hocamız. Eleştiriye açık bir insan ama bu eleştiriler haksızlık konusuna, algıya gidiyorsa, ister istemez insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Biz eleştiriye açık bir ekibiz ama bu yapıcı olması lazım. Hocamız Konferans Ligi’nde 4 galibiyetle hiç gol yemediğimiz halde eleştirilen birisi. Tabii buna anlam vermek mümkün değil. Hocamız görevini layığıyla yerine getirmeye çalışıyor.

-Yabancı kuralı hakkında ne düşüyorsunuz?

Bu olaya herkes kendi penceresinden bakıyor. Kulüpleri de anlamak lazım milli takımı da anlamak lazım. Şu an bulunduğum pozisyonda benim için önemli olan Türk futbolcunun oynaması. Ne kadar çok Türk futbolcu sahada olur ne kadar çok Türk futbolcu oynarsa milli takım olarak onun faydasını görürüz. Benim bakış açım ile kulüp bakış açısı farklı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

-Fenerbahçe ve Samsunspor ile adınız anıldı. Geleceğe dönük böyle bir hedefiniz var mı?

İlk defa burada yardımcı olarak görev alıyorum daha önce hiçbir zaman yardımcılık yapmadım. Almanya Bundesliga’da hoca olarak 150’ye yakın profesyonel maçım var. Hayatım boyunca hiçbir zaman reklam peşinde koşan biri olmadım. ‘Şu kulüp beni istedi gitmedim, şu kulüple görüştüm’ gibi söylemlerim olmadı. Çünkü görüşmelere, o profesyonelliğe olan saygım sonsuz. Oradaki yöneticilere o görüşmelerin samimiyetine saygı olarak ağzımı açmadım. O kulüplerde çalışan hocalar vardı onlara da saygısızlık yapmak istemedim. Ama zaman zaman değerli kulüplerimiz aradılar, tekliflerini sundular. Nasip olmadı şimdiye kadar, ilerleyen süreç neyi getirir onu bilemem. Her an her şey olabilir.