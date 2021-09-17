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A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir? Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...

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A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör kim olacak sorusu merak konusu oldu.  Ay-yıldızlılarda gündemdeki en ciddi aday Almanya U21 Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz olarak dikkat çekerken, her geçen gün A Milli Takıma bir adım daha yaklaşan Stefan Kuntz Türkiye’ye yabancı bir isim olmamasıyla öne çıkıyor.

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Futbolculuk dönemindeki 1985-1986 ve 1993-1994 sezonlarında Bundesliga gol kralı olan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum yönetimindeki Beşiktaş'ta bir sezon forma giydi. Almanya ile EURO 96'da şampiyon olan Stefan, o dönem Beşiktaş’ta oynamasının etkisiyle uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye etmişti. Kaiserslautern’le birer Almanya Ligi ve Almanya Kupası kazanan Stefan Kuntz, 1991’de ise Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

Kaiserslautern Başkanı Kuntz

Alman antrenör, teknik direktörlük serüveninde Almanya'da kulüp takımı olarak Neunkirchen, Karlsruhe, Mannheim ve Ahlen takımlarını çalıştırdı. 2003 yılında bir süre futbola ara veren, 2006’da oyuna idari olarak geri dönen futbol adamı, Bochum'da iki yıl sportif direktör, Kaiserslautern'de ise sekiz sene boyunca kulüp başkanlığı yaptı.

Almanya U21 ile kulübede yıldızlaştı

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Yönetici profili ile devam ettiği yıllardan sonra 2016 senesinde saha kenarına yeniden çıkan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı’nın başına geçti. Oynattığı futbolla beğeni toplayan Alman çalıştırıcı, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini zafere ulaştırırken 2019’da ise finale çıkmasına rağmen jenerasyonuyla bir diğer favori olan İspanya’ya kaybetti. Takımını 4-3-3 taktiğiyle oynatan Kuntz, yetiştirici kimliği ile Almanya’da son yıllarda büyük beğeni topladı. 58 yaşındaki deneyimli isim, U21 takımındaki başarısı sonrası Almanya A Milli Takımı’nda Löw sonrasındaki favori hocalardan birisi olarak anıldı. Löw’ün ayrılığının kesinleşmesiyle birlikte Almanya Futbol Federasyonu ile görüşmek için sözleşti. Ancak bu randevu öncesi federasyonun Hansi Flick ile anlaşması kendisi için işleri tersine çevirdi.  Başarılı çalıştırıcının Flick ile anlaşılması nedeniyle bir burukluk yaşadığı ise Almanya’da dikkat çeken bir iddia olarak son dönemde tartışıldı.

Türkiye A Milli Takım’ın yeni teknik patronu olması beklenen Kuntz, futbolun bütün yönetim alanlarında görev almasıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncularla olan iletişimi ile övgü alan Stefan Kuntz’un Türkiye’nin 24.8 yaş ortalamasındaki genç kadrosuna uyum sağlayabileceği belirtiliyor.

Kuntz’u öneren Hamit Altıntop

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Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası futbol direktörlüğüne getirilen Hamit Altıntop’un Stefan Kuntz’un gündeme gelmesinde büyük bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Alman çalıştırıcının, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olduğu düzende Almanya’daki gurbetçi oyuncuların Türkiye’yi seçme ihtimallerinin yükselmesi öne çıkan bir görüş.

Beşiktaş’ı unutmadı, İstiklal Marşı’nı ezberledi…

Alman teknik direktör, 26 yıl önce formasını giydiği Beşiktaş’ı unutmadığını yaptığı açıklamalarda gösterdi. Geçen sezon şampiyonluk yarışı veren siyah-beyazlılar ile ilgili konuşan Kuntz, Sergen Yalçın’a seslenerek ''Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum, benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş.'' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Türkiye'de oynadığı dönemde Milli marşı öğrenmeye çalıştığını belirten Kuntz, bununla ilgili olarak ise ''Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım.'' açıklamasında bulunmuştu. Türkçe bildiği kelimeleri de “çay, oyna, çabuk ve yavaş olarak açıklayan Alman antrenörün; A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

 

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