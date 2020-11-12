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GeriFutbol A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
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DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 21:43 | Son Güncelleme:

A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
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UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Rusya’yı ağırlayacak olan A Milli Takım, mücadelenin hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 18.30’da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kaleli taktik antrenman yapıldı.

Hırvatistan müsabakasına ilk 11’de başlayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı. Kampa dün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

Ay-yıldızlılar, yarın akşam aynı saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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