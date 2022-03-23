Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım, Portekiz maçına hazır

#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası
A Milli Takım, Portekiz maçına hazır

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde yarın TSİ 22.45'te Portekiz ile Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Haberin Devamı

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmek için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı finalde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.45'te oynanacak olan karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda yapan ay-yıldızlılar, çalışma öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Teknik ekip, futbolcular ve personellerin yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından idman başladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un isteği doğrultusunda saha sulanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından, tribünlere yerleştirilen Portekiz bayrakları da dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmanda pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Portekiz maçının taktiği üzerinde durdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu