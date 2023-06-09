A Milli Takım kadrosu açıklandı! Letonya ve Galler maçları...

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A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cek Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu,

Orta saha / forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

ADAY KADROYA OYUNCU EKLENEBİLİR

TFF'den yapılan açıklamada aday kadroya oyuncu eklemeleri olabileceği ifade edildi.

"A Millî Takım aday kadrosunun açıklanması sonrasında 7 futbolcunun kulüp takımlarıyla müsabaka oynayacak olması göz önünde bulundurularak, Letonya ve Galler maçları için ayrı bir genişletilmiş liste oluşturuldu. U21 Millî Takımımızın da Riva'da A Takım ile birlikte kamp yapacak olması da düşünülerek hazırlanan listedeki futbolcular konu hakkında bilgilendirildi. Bu futbolcular, gerekli görülmesi halinde A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilecek."

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Milli Takım PROGRAMI

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Haziran Pazar günü saat 15.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Letonya maçının hazırlıklarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

A Millî Takım kafilesi, Letonya maçı için 14 Haziran'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Riga'ya gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 15 Haziran Perşembe günü TSİ 18.15'te Letonya maçına ev sahipliği yapacak Skonto Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da bu tesiste gerçekleştirecek.

Letonya - Türkiye müsabakası, 16 Haziran Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Galler ile oynayacağı karşılaşma için 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Riga'dan Samsun'a geçecek.

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A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 18 Haziran Pazar günü saat 18.45'te Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 19.30'da yapacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran günü oynanacak olan Türkiye - Galler maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.