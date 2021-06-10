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GeriEURO2020 A Milli Takım, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor
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EURO2020
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

A Milli Takım, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor

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A Milli Takım, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

- Son maç 15 yıl önce

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

A Milli Takım, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor

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