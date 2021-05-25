MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriA Milli Takım, Azerbaycan hazırlıklarına devam etti
GeriFutbol A Milli Takım, Azerbaycan hazırlıklarına devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

A Milli Takım, Azerbaycan hazırlıklarına devam etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Takım, Azerbaycan hazırlıklarına devam etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya’da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Milliler, kamptaki 7’nci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok’un olduğu kırmızı takım kazandı. Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi