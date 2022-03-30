A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

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Milliler, 7 Nisan 2022 tarihinde Plovdiv’de Bulgaristan ile 12 Nisan 2022 tarihinde ise Petah Tikva şehrinde İsrail ile karşılaşacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Türkiye, bu müsabakalar öncesinde grubunda 7 puanla 4. sırada bulunuyor.



Kadroda yer alan isimler şöyle;



* KALECİLER: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.),



* DEFANS: Kezban Tağ (ALG Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı),Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Gülbin Hız (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)



* ORTA SAHA: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Sedanur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Busem Şeker (Konak Belediye Spor Kulübü), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor Kulübü), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Tuğba Karataş Çakı (Fatih Vatan Spor)



* FORVET: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Öztürk (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

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