A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Kadın Milli Futbol Takımları'nın yeni sponsoru MACFit oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan anlaşma kapsamında Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları tüm MACFit kulüplerinden ücretsiz yararlanabilecek. MAC CEO'su Can İkinci, ''Türk kadınlarının sporda daha fazla temsil edilmesine ve her alanda olduğu gibi futbolda da daha fazla söz sahibi olmalarına katkıda bulunmak için bu anlaşmaya imza attık. Milli Takım'la yan yana geldiğimiz için mutluyuz'' dedi.



Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri MACFit’ten Milli Takım'a destek… Türkiye Futbol Federasyonu'yla (TFF) anlaşma imzalayan MACFit, Kadın Milli Futbol Takımları resmi sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında kadın milliler tüm MACFit kulüplerinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecekler. MACFit böylece Türk kadınlarının sporda temsil edilmesini desteklemek adına önemli bir adım attı.



İkinci: Kadınları spora kazandırmak ana odak alanlarımızdan biri

MAC CEO'su Can İkinci, Kadın Milli Futbol Takımları sponsorluğu nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İkinci, ''MAC olarak 13 şehirde 97 kulübümüzle yüzbinlerce kişiyi sporla buluşturuyoruz. Amacımız, sporu herkes için erişilebilir kılmak ve sporun bir yaşam tarzı haline gelmesine katkıda bulunmak. Türk kadınlarının sporda daha fazla temsil edilmesine destek olmak da ana odak alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da daha fazla söz sahibi olmalarına katkıda bulunmak ve kadın futbolunun gelişimine destek olmak için, TFF ile bir iş birliğine imza attık. Milli futbolcularımızın tüm kadınlara spor yapmak için ilham ve cesaret vereceğine inanıyor, onları kulüplerimizde ağırlamaktan ve mücadelelerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın A Milli Futbol Takımımıza Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyoruz'' dedi.



Kalkavan: Kız çocuklarına cesaret verecek



Türkiye Futbol Federasyonu Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan, ''Türkiye Futbol Federasyonu olarak Milli Takımlar çatısı altında büyük önem verdiğimiz ve potansiyeli çok yüksek olan Kadın Milli Takımlarımızla ilgili güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Kadın futboluna yapılan her desteğin karşılılığının fazlasıyla alındığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bugün Kadın Milli Takımlarımıza destek vermeye karar veren MACFit, aynı iç görüden hareketle Kadın futbolunun yükseliş hikayesinde yer alan önemli rollerden birini üstlendi. Türkiye'nin dört bir yanında futbol oynayan kız çocuklarına cesaret verecek bu anlaşmaların; Kadın Milli Takımlarımıza hem moral hem de güç katacağına gönülden inanıyoruz. Kadın futbolu için çok önemli olan bu anlaşmaların artmasını diliyor, bu anlaşmaların MACFit ve TFF camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Milli Takım, Dünya Kupası'na hazırlanıyor



A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmek için hazırlıklarına devam ediyor. Kadın milliler, elemelerde H Grubu'nda Portekiz, Almanya, Bulgaristan, Sırbistan ve İsrail'le karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü Portekiz'i konuk edecek.