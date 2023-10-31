A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi!

Haberin Devamı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u konuk etti. Çorum'da oynanan mücadelenin 14. dakikasında Yağmur Uraz'ın pasında Birgül Sadıkoğlu topu filelere gönderdi. Milliler, bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Grupta 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaşan ay-yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

ÇORUM'DA SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Kadın Futbol Milli Takımımızın Lüksemburg'la oynadığı maçı Çorum Şehir Stadı'nda 12 bin 130 kişi izledi ve bu maç, Kadın Futbol Milli Takımımızın seyirci rekoru olarak tarihe geçti.

Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camila Stendahl, Jilan Taher, Hanna Laajanen (İsveç)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Büşra Kuru dk. 83), Miray Cin, Busem Şeker (Elif Keskin dk. 46), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Arzu Karabulut dk. 69), Birgül Sadıkoğlu (Didem Karagenç dk. 70), İlayda Civelek, Gülbin Hız

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Lüksemburg: Lucie Schlime, Ana Barbosa Abreu, Jessica Becker (Eva Fernandes dk. 46), Emma Kremer, Marta Estevez, Joana Lourenco Magalhaes, Marisa Soares Marques (Leila Schmit dk. 71), Amy Thompson (Anna Miny dk. 83), Caroline Jorge (Julie Marques Abreu dk. 55), Catarina Lavinas (Isabel Albert dk. 71), Kimberley Dos Santos

Gol: Birgül Sadıkoğlu (dk. 14) (Türkiye)

Sarı kartlar: Didem Karagenç (Türkiye)

Haberin Devamı

Necla Güngör Kıragası: Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz

Maçın ardından basın toplantısında açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolu adına Çorum'da bir tarih yazıldığını söyledi. B Ligi'ne çıkmaktan dolayı son derece onurlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Kıragası, “Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'ndan sonraki ilk milli maçı oynamak, oynadıktan sonra da B ligine çıkmanın vermiş olduğu gururu yaşıyorum. Nice güzel zaferlere diliyorum. Özellikle basın tarafına ve Çorum halkına şükranlarımı iletiyorum şunu da çok iyi biliyorum ki Çorum'daki iş verenler kadın çalışanlarına izin verip maça gelmelerini desteklemişler. Bu bizim için çok kıymetli bu örnek davranış hafızamızın en güzel yerine kazınacak. Çorum halkına çok teşekkür ediyorum, Elazığ'dan sonra Çorum halkının da tribünleri doldurmuş olmasından dolayı şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Haberin Devamı

“Çorum’da ciddi bir potansiyel var”



Çorum’da futbol adına ciddi bir potansiyel olduğunu belirten Kıragası, “Sahaya girerken bütün anne ve kız çocuklarını gördüm muhteşem bir atmosfer bizi bekliyor dedim. Artık Çorum'a da bir kadın futbol takımı yakışır. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Amasya'da ki potansiyeli çok iyi biliyoruz, biz oradan milli takıma çok sayıda oyuncu getirdik teknik heyetimizden Hilal hanım Amasyalı, Çorum'da bu kapasiteye sahip bir il yerel yönetime çok teşekkür ediyorum. Valimize Belediye Başkanı'mıza, Gençlik Spor İl Müdürü'müze halkı bilinçlendirmek ve stadyumu doldurmak için inanılmaz çalışma yaptılar. El broşürleri bana geldi, bunları ömrüm boyunda saklayacağım çünkü bizim için çok kıymetli şeyler Türk kadını olarak her şeyi başarabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. O yüzden son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“Hedefimiz turnuvayı namağlup tamamlamak”



Hedeflerinin turnuvayı namağlup tamamlamak olduğunu açıklayan Kıragası, “Bu turnuvadan önceki hedefimiz 6’da 6 yaparak namağlup B Ligi'ne çıkacağız ve gol yememekti. 4. maç bitti, gol yemedik. 4'ünü de kazandık son iki maçımızda da disiplini bozmadan aynı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.