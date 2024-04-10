A Milli Kadın Futbol Milli Takımımızdan geri dönüş!

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar



8. dakikada Miray’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Aylin’in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szocs topu kornere çeldi.

23. Miray’ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top oyun alanına döndü.

28. Ümran’ın sağ taraftan ortasında Birgül’ün altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Turanyi’nin ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gamze’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

45+2. dakikada Csanyi’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 0-1

50. dakikada Ebru’nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ece’nin yerden rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda savunmadan seken top Birgül’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Miray’ın sağ taraftan açtığı ortada savunmadan sekerek havalanan topu Ece filelere yolladı. 1-1

87. dakikada Ebru’nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Miray, kafa vuruşuyla yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1

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Necla Güngör Kıragası: “Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici”

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Mücadele gücü çok yüksek bir takımla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Çalışmalarda taktiğimizi de ona göre oluşturduk. İki tane de senaryomuz vardı. İlk yarıda topu olabildiğince tutup devreye pozisyon vermeden girmeyi ve İki yarıda da hücum oyuncularımızı devreye sokarak sonuca gitmek istiyorduk. Aslında ilk devrede yediğimiz gol dışında düşündüğümüz gibi oldu. Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdiler. Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici. Dünya sıralamasında Macaristan 4, biz ise 62. sıradayız. Bu farka rağmen oyuncularım sahada verdikleri mücadele ile kadın futbolu anlamında ne kadar ileriye gidebileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece mutluyum. Bu görmüş olduğunuz kızlar, ülkeleri için ve kadın futbolunun gelişimi için ciddi anlamda emek veren oyuncular. Bu sebeple son derece gururluyum.

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“Hedefimiz play-off’lara kalmak”



Yavaş ama emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Necla Güngör Kıragası, “Hedefimiz öncelikle B Ligi’nde kalmak. Hemen A Ligi’ne gidelim gibi hızlı adımlar atmak istemiyoruz. Adımlarımız yavaş ama sağlam olsun istiyoruz. C Ligi’ndeki süreci de 4 yıl içerisinde inşa edebildik. Yapılan yatırımların meyvelerini henüz topluyoruz. Tabi B Ligi’nde kalıcı olup C Ligine hiç düşmeden İsviçre’nin ardın ikinci olarak Play-offlara kalmak istiyoruz. Bu maç o yüzden çok kıymetliydi. Macaristan’ı puan olarak altımıza attık. Azerbaycan ile oynayacağımız maçları kazanarak puanımızı 9’a yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.



Stadyuma gelerek destek veren taraftarlara teşekkür eden Kıragası, “Mübarek Ramazan Bayramı arefesinde buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Kadınlar Milli Takımı’nın kalecisi Selda Akyüz’ün annesi rahatsızlandığı için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Pamuk annenin de ellerinden öpüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Hakemler: Katazyna Lisiecka Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Eda Karataş dk. 88), Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Arzu Karabulut, dk. 77) Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Busem Şeker dk. 62), Yağmur Uraz (Ece Türkoğludk. 46)

Yedekler: Göknur Güleryüz, Fatma Şahin, Didem Karagenç, Emine Esen, Büşra Kuru, Derya Arhan, Dilara Deli, Narin Yakut

Teknik Direktör: Necla Güngör

Macaristan: Szocs, Kovacs (Nagy dk. 46), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Süle dk. 89), Csiszar, Csanyi (Fenyvesi dk. 65), Zeller (Csiki dk. 46), Szabo, Kajan (Papai dk. 81)

Yedekler:Brzykcy, Borok, Fördos, Pusztai, Öreg, Siber

Teknik Direktör: Alexandra Szarvas

Goller: Ece Türkoğlu (dk.80), Miray Cin (dk.87) (Türkiye), Diana Csanyi (dk. 45+2) (Macaristan)

Sarı kartlar: Meryem Çal, İlayda Civelek, Arzu Karabulut, Necla Güngör (Teknik direktör) (Türkiye) Lilla Turanyi (Macaristan)