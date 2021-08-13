MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriA Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak geriledi
GeriBasketbol A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 21:24 | Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 10. sırada yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ve Tokyo 2020'de alınan sonuçların hesaba katılmasıyla oluşan sıralamada Türkiye, üç basamak gerileyerek 10'uncu oldu.

ABD, sıralamada zirvedeki yerini korurken, bu ülkeyi İspanya ve Avustralya takip etti.

FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

1. ABD - 829,3 puan
2. İspanya  685,1 puan
3. Avustralya  677,0 puan
4. Kanada  659,5 puan
5. Fransa  645,8 puan
6. Belçika  642,3 puan
7. Çin  606,3 puan
8. Japonya  600,7 puan
9. Sırbistan  588,1 puan
10. Türkiye  587,2 puan

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi