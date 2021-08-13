A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak geriledi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ve Tokyo 2020'de alınan sonuçların hesaba katılmasıyla oluşan sıralamada Türkiye, üç basamak gerileyerek 10'uncu oldu.

ABD, sıralamada zirvedeki yerini korurken, bu ülkeyi İspanya ve Avustralya takip etti.

FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

1. ABD - 829,3 puan

2. İspanya  685,1 puan

3. Avustralya  677,0 puan

4. Kanada  659,5 puan

5. Fransa  645,8 puan

6. Belçika  642,3 puan

7. Çin  606,3 puan

8. Japonya  600,7 puan

9. Sırbistan  588,1 puan

10. Türkiye  587,2 puan