A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Millilerin, 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya’ya konuk olacağı müsabaka ise başkent Vilnius’taki LFF Stadyumu’nda oynanacak. Gruptaki 3’üncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dış sahada Lüksemburg ile yapacak Türkiye, bu karşılaşmayı Lüksemburg Stadyumu’nda oynayacak.

Milli takım, 14 Haziran Salı günü 4’üncü maçında da Litvanya’yı İzmir’deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45’te başlayacak.



Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak.