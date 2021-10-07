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A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

#A Milli Futbol Takımı#Norveç#Kuntz
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Koşu ile başlayan idman, yarım sahada taktik maçla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Norveç maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Cezalı oyuncular Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü takımdan ayrı çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da idmanı izledi.

Türkiye-Norveç karşılaşması Ülker Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

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#A Milli Futbol Takımı#Norveç#Kuntz