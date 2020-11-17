A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti (Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?)

Ay-yıldızlılar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti. Milli takımda, Rusya ile oynanan müsabakada cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile Macaristan maçı kadrosuna alınmayan Enes Ünal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü kafilede yer almadı.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takımımızın aday kadrosu toplanmasından önce, Mert Çetin ve Orkun Kökçü de Hırvatistan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

KAFİLEDEKİ İSİMLER

Milli takımın Macaristan maçı kafilesinde bulunan oyuncular şöyle:



Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır - Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram - Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç - Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman



KARŞILAŞMA YARIN SAAT 22.45'TE

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki son maçında yarın saat 22.45'te Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puşkan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomaš Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

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