×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Cedric Enard dönemi başladı

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Cedric Enard#Voleybol
A Milli Erkek Voleybol Takımında Cedric Enard dönemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 10:47

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü, Cedric Enard oldu.

Haberin Devamı

TVF, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Cedric Enard'ın getirildiğini açıkladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü Cedrid Enard'ın 1+2 yıl olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Enard, son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapıyordu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Cedric Enard#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!