A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Cedric Enard dönemi başladı

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TVF, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Cedric Enard'ın getirildiğini açıkladı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü Cedrid Enard'ın 1+2 yıl olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.
Enard, son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapıyordu...
A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü, Cedric Enard! pic.twitter.com/dBWcxmJsRv— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 16, 2024