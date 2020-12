A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarını Üsküp'te oynayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ocak ayında düzenlenecek 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı.



C Grubu ilk ayak karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Danimarka'nın organizasyondan çekilmesi üzerine, iki turnuvanın da 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde Üsküp'te organize edileceği belirtildi.



Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen grup aşamasında Türkiye, C Grubu'nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tüm karşılaşmalarını Üsküp'te bulunan Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak.



Türkiye'nin C Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:



12 Ocak 2021

TSİ 20.00 Bosna Hersek-Türkiye



13 Ocak 2021

TSİ 20.00 Türkiye-Kuzey Makedonya



15 Ocak 2021

TSİ 20.00 Türkiye-Bosna Hersek



16 Ocak 2021

TSİ 20.00 Kuzey Makedonya-Türkiye



İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılmaya hak kazanacak.

