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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 fikstürü açıklandı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 fikstürü açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.

A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.

Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:

- 1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya
- 3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan
- 4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan
- 6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika
- 7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımının EuroBasket 2022 fikstürü açıklandı

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