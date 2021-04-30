A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 fikstürü açıklandı
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.
Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.
A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.
Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:
- 1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya
- 3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan
- 4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan
- 6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika
- 7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...