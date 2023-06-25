97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı ile Mehmet Kaya kazandı!

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Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 97. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Urfa Aslanı kazandı.

Jokey Mehmet Kaya, tarihi galibiyetin ardından ilk olarak; "Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içerisindeyim. Stratejimiz tuttu. Geçen sene Selim abinin kazandığı bir yarış vardı, onun taktiğini uyguladık. Stil gereği böyle koşulması gerekiyordu. Rabbim de bizi utandırmadı. Allah'a şükürler olsun. Bu galibiyeti aileme hediye ediyorum. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

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10 MİLYON TL ÖDÜL

Gazi Koşusu'nu kazanan Urfa Aslanı, sahibi Selim Kaya'ya yaklaşık 10 milyon TL para ödülü kazandırdı.

2400 metre çim pistteki mücadelede birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlenmişti. Cumhuriyet’in 100. yılının Gazi Koşusu’nda kaydiyeler ve primlerle birlikte kazanan atın paydaşları yaklaşık 10 milyon TL elde etti.

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🏇 97. Gazi Koşusu’nun şampiyon Jokeyi Mehmet Kaya kupasını kaldırdı 🏆#GaziKoşusu pic.twitter.com/NSj1xGNWS5 — Spor Arena (@sporarena) June 25, 2023

ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU'NU VALLEY OF FLOWERS KAZANDI

G2 Zübeyde Hanım Koşusu’nu; Vefa İbrahim Aracı’nın yetiştiricisi ve sahibi olduğu, Caner Akgül’ün antrene ettiği Valley Of Flowers, jokeyi Akın Sözen ile kazandı.

ANAFARTALAR KOŞUSU FOTOFİNİŞLE BİTTİ

G1 Anafartalar Koşusu’nu; Zafer Gezici’nin sahibi olduğu, Güven Gökçe’nin antrene ettiği Jefe De Jefes, jokeyi Tolga Yıldız ile kazandı. Fotofinişle yarışı kazandığı belirlenen Tolga Yıldız, Anafartalar Koşusu'nu 3. kez kazanma başarısı gösterdi.