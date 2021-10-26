7 yaşındaki minik kalecinin Muslera hayali gerçek oldu

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un altyapısında kaleci olarak top koşturan Ensar Eser, örnek aldığı Uruguaylı file bekçi Muslera ile tanışmak istedi.
Sosyal medya aracılığıyla durumu öğrenen Muslera'nın tercümanı Mert Çetin, Sakarya'da yaşayan Çakmakçı ailesine ulaştı.
Daha sonra İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tecrübeli kaleciyle buluşan Çakmakçı, Muslera'ya sarıldı ve formasını imzalattı.
Bir süre Muslera ile sohbet eden Ensar Eser, daha sonra tecrübeli kaleciye hediye verdi.
Çakmakçı'nın mutluluğu, cep telefonu kameralarına yansıdı.
🤩 7 yaşındaki minik kalecinin Muslera hayali gerçek oldupic.twitter.com/yPtEM5uZd1
🤩 7 yaşındaki minik kalecinin Muslera hayali gerçek oldupic.twitter.com/yPtEM5uZd1— Spor Arena (@sporarena) October 26, 2021
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