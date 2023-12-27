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7 gollü maçta Cristiano Ronaldo'dan rekor! 2023'te kimse onu geçemedi

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Futbol
7 gollü maçta Cristiano Ronaldodan rekor 2023te kimse onu geçemedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 01:26

Suudi Pro Ligi'nin 18. hafta maçında Cristiano Ronaldolu Al Nassr deplasmanda Benzemalı Al Ittihad'ı 5-2 yenerken Portekizli yıldız rekora imza attı.

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Suudi Pro Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Al Ittihad ve Al Nassr karşılaştı.

Al Nassr mücadeleden 5-2 galip ayrılırken golleri 19 ve 68'de Cristiano Ronaldo, 38'de Talisca, 76 ve 82'de Sadio Mane attı.

Al Ittihad'da ise Hamdallah, 14 ve 52. dakikalarda ağları sarstı.

Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 28 puanda kaldı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 53 golle 2023 yılında en çok gol atan oyuncu oldu.

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#Cristiano Ronaldo#Al Nassr#Futbol

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