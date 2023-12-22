×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

7 FIFA hakeminin 4'ü başarısız oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hakem#FIFA Kokartı#Süper Lig
7 FIFA hakeminin 4ü başarısız oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

2023 yılında FIFA listesinde yer alan 7 hakemimizden 4’ünün başarılı olamadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Elit kategorideki tek isim Halil Umut Meler’in yeni yılda yerini koruyup korumayacağı henüz belli değil. 1. kategorideki Ali Palabıyık hakemliği bırakırken, 2. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, Erkan Özdamar, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu iyi performans gösteremedi. U17 Dünya Kupası’ndaki başarısı sonrası 1. kategoriye çıkması beklenen ancak yerinde kalan Atilla Karaoğlan’ın terfisini, son yönettiği Rennes-Villarreal maçının etkilemiş olabileceği belirtildi.

Ocak ayından itibaren Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek, yeni FIFA hakemleri olacak.

Gözden KaçmasınHakem Halil Umut Meler, çirkin saldırı sonrası her şeyi açık açık anlattı: Emre Belözoğlu planladı, provoke etti | Bu psikolojide Süper Kupayı yönetemem | Dönüşüme ailem karar verecekHakem Halil Umut Meler, çirkin saldırı sonrası her şeyi açık açık anlattı: Emre Belözoğlu planladı, provoke etti | Bu psikolojide Süper Kupa'yı yönetemem | Dönüşüme ailem karar verecek Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınDüdüğünü asan Ali Palabıyık istifa sürecini anlattı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş Kariyerimi bitiren maç...Düdüğünü asan Ali Palabıyık istifa sürecini anlattı: 'Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istememiş! Kariyerimi bitiren maç...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakem#FIFA Kokartı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!