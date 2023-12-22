7 FIFA hakeminin 4'ü başarısız oldu

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Hakem Halil Umut Meler, çirkin saldırı sonrası her şeyi açık açık anlattı: Emre Belözoğlu planladı, provoke etti | Bu psikolojide Süper Kupa'yı yönetemem | Dönüşüme ailem karar verecek Haberi görüntüle