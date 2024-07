663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu! Yusuf Can Zeybek'ten üst üste ikinci zafer | İsmail Balaban büyük üzüntü yaşadı

Haberin Devamı

Edirne’de bu yıl 663’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında yaşandı.

Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı’nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen’i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan’ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Maçın 20’nci dakikasında Mustafa Taş’a, hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi.

Haberin Devamı

Puanlama güreşine kalan müsabakanın 50’inci dakikasında Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek

Mustafa Taş - Serhat Gökmen

ÜÇ ESKİ ŞAMPİYON DA İKİNCİ TURDA ELENDİ

İkinci tur müsabakalarında, 648 ve 649'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Mehmet Yeşil Yeşil, 4 kez şampiyonluğu bulunan Recep Kara ve 645'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Osman Aynur rakiplerine yenilerek elendi. Müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan tur atladı.

Çeyrek finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle: Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Enes Doğan ve Ali Gürbüz.

İSMAİL BALABAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kırkpınar'ın favori isimlerden 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, rakibi Hamza Özkaradeniz'e puanlamada yenildi. Balaban güreş sonunda sakatlanırken, büyük üzüntü yaşadı.

İsmail Balaban

Haberin Devamı

DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER: YUSUF CAN ZEYBEK - HÜSEYİN GÜMÜŞALAN

Eşleşmelerin en dikkat çekici güreşi Yusuf Can Zeybek'le Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma oldu. Güreş, Yusuf Can Zeybek sık sık kasnak hamleleri ve Hüseyin Gümüşalan'ın da bu hamleleri bertaraf çabalarıyla hareketli başladı. Sert elenseler ise karşılaşmanın her iki başpehlivan üzerindeki stresi gösterir nitelikteydi. Hüseyin Gümüşalan kule hakemliğince pasif güreştiği nedeniyle ihtarla uyarıldı. Normal süresinin tamamı ayakta geçen güreş nedeniyle tribündeki güreşseverler zaman zaman tepki gösterdi. Normal sürede yenişme olmadı, güreş puanlamaya taşındı. Puanlama bölümünün de düşük tempoda geçmesi nedeniyle meydan hakemi Hüsnü Patron sık sık başpehlivanları uyardı. İhtar verilen Hüseyin Gümüşalan iki ihtarla güreşi sürdürdü. Müsabakanın 68. dakikasında Yusuf Can Zeybek kasnak ve paçadan yakaladığı rakibini yendi.

Haberin Devamı

Yusuf Can Zeybek

MUSTAFA TAŞ - SERHAT GÖKMEN EŞLEŞMESİ

Serhat Gökmen'le Mustafa Taş arasındaki güreşte ise Serhat Gökmen daha aktif bir güreş sergiledi. Serhat'ın kasnaktan paçaya oyun kurma mücadelesi Mustafa Taş'ı oldukça yordu. Mustafa Taş'a pasif güreştiği için ihtar verildi. Serhat Gökmen'in ataklarını kontrollü şekilde savuşturan Mustafa Taş güreşi puanlamaya taşımak için de tempo düşürdü. Normal süre seyir açısından zevkli geçmeyen bir seyirde tamamlandı, müsabakada puanlamaya geçildi. Bu müsabakanın puanlama bölümü de normal süresindeki gibi düşük tempoda geçti. Mustafa Taş iki ihtar, Serhat Gökmen bir ihtarla güreşmeyi sürdürdü. Serhat Gökmen'in paça oyununa karşı hamle yapan Mustafa Taş çangal takarak rakibini düşürüp arkasına geçti. Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı.

Haberin Devamı

Mustafa Taş

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu.

2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu.

Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı.

Haberin Devamı

Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Mustafa Taş, Sinop doğuludur. Mustafa Taş, Baş pehlivan Hasan Cengiz tarafından Antalya’ya davet edilmiştir.

Konyaaltı Belediyesinde Hasan Aydın ve Ufuk Atalan himayesinde çalışmalarına devam etmektedir. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’nin 60. Başpehlivanı oldu.

Mustafa Taş, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın ardından diğer finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.