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Başpehlivan Zeybek, hamam geleneğini bozmadı

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#Güreş#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Spor
Başpehlivan Zeybek, hamam geleneğini bozmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 23:22

663’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, hamam geleneğini bozmadı.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne final müsabakasında Mustafa Taş’ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’ın geleneklerini yerine getirdi. Zeybek, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Zeybek, yolda yürümekte zorlandı. Zeybek, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.Tarihi Saray Hamamı’na giden Zeybek, hamam girişinde imam tarafından Kuran’ı Kerim ile karşılandı. Edirne Belediyesi İmamı Mehmet Cem Sunar eşliğinde okunan duanın ardından Zeybek ve ekibi gelenek gereği hamama giderek yorgunluğunu attı.Basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, "Kırkpınar’da güreşmek gerçekten çok büyük bir heyecan. İnşallah önümüzdeki sene de kemeri kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olurum. Altın kemerle Antalya’ya dönmek isterim. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun, bu saate kadar beni bekleyenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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#Güreş#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Spor

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