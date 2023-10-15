58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi! Astana’dan Lutsenko kazandı...

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8’inci etabın ardından İstanbul’da sona erdi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonda genel ferdi klasman birinciliğini elde eden Alexey Lutsenko, dünya literatürüne giren 1937 metrelik Babadağ tırmanışında elde ettiği genel ferdi klasman birinciliğini beş gün boyunca korudu ve Turkuaz Mayo kazanmayı başardı.

Alexey Lutsenko, TUR’da 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derece elde etti.

Lutsenko’nun ardından ikinciliği 26 saniye geriden gelen Almanya ekibi Bora-Hansgrohe’den Ben Zwiehoff, üçüncülüğü ise 51 saniye geride yer alan Astana’dan Harold Tejada aldı.





KIRMIZI MAYO JAY VINE’NIN OLDU



Etabın 38.2 kilometresinde Türk Hava Yolları’nın sponsorluğundaki tırmanış primi sonuçları belli oldu.

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TUR 2023’ün başından bu yana mükemmel bir performans gösteren UAE Emirates Takımı’ndan Jay Vine, kapıyı birinci geçerek Kırmızı Mayo’yu kazandı.

Kapıyı ikinci olarak Jakup Murias, üçüncü olarak da Mauro Wermilt geçti. Fark peloton ile 55 saniye oldu.



YEŞİL MAYO JASPER PHİLİPSEN’İN ALDI



65,3 kilometrede Mosso’nun sponsorluğundaki sprint prim kapısı gerçekleşti.

Daha önce Alpecin Takımı’nın sporcusu Jasper Philipsen, 3’üncü yılında Yeşil Mayo’nun sahibi oldu.

Etabın 87.6 kilometresinde Shimano’nun sponsorluğunda Türkiye Güzellikleri için ortaya konan Beyaz Mayo mücadelesi verildi.

Mauro Werwilt, Beyaz Mayo’nun sahibi oldu.



SON ETAP DA PHILIPSEN’İN



Son 500 metreye Jasper Philipsen çok iyi yer tutarak girdi ve 50 metredeki atağı ile TUR’un 4’üncü etabını da kazanmış oldu.

Philipsen, 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabını 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazandı.

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BAKAN BAK: BÜTÜN DÜNYA BUGÜN İSTANBUL’UN VE BOĞAZIN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMÜŞ OLDU

TUR’un sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve bisiklet sporunu geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, “Güzel ve güneşli bir İstanbul gününde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün dünya bugün, İstanbul’un ve boğazın güzelliklerini, dinamizmini görmüş oldu. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde sporun her branşında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Konya’da çok güzel bir Veledrom inşa edildi. Bisiklet önemli bir spor. Avrupa’da birçok organizasyon çok fazla izleniyor. Spor turizminin gelişmesi bizim için çok önemli. Bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Babadağ parkuru meşhur bir parkur oldu. Yaşlı bir teyzemizin yansıyan çok sıcak bir röportajı vardı. Güzel paylaşımlar yapan, heyecanı yaşayan bir kültür oluştu. Çocuklarımızı bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.