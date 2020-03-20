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GeriFutbol 56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...

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56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...
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Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

56 kulüp ortak karar aldı Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...

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