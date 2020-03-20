AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:22,
56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle