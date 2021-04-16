56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabını Jasper Philipsen kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayan ve Marmaris'te sona eren 129,1 kilometrelik etabın startına 162 sporcu katıldı. Jasper Philipsen, yarışı 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı.



Altıncı etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Norveç'in Uno-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü oldu.



- Turkuaz mayo Gallego'da kaldı



Turun 6. etabı sonunda Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, genel klasmandaki birinciliğini sürdürdü.



Turun dünkü etabını birinci bitirerek önemli bir avantaj sağlayan ve turkuaz mayoyu alan Gallego, toplamda 21 saat 34 dakika 17 saniyeyle mayosunu korudu. İspanyol bisikletçi, yarın Marmaris-Turgutreis etabında da turkuaz mayoyu giyecek.



Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine 4 saniye geriden ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sıradaki yerlerini korudu.



- 7. etap Marmaris-Turgutreis



56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı, yarın Marmaris-Turgutreis arasında yapılacak.



Bisikletçiler, 180 kilometrelik bu etapta birinci olmak için mücadele edecek.

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