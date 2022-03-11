Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

5 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada kazandı! 24 bin 797 TL'lik ikramiye...

#Misli.Com#İddaa#Misli Arena
5 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada kazandı 24 bin 797 TLlik ikramiye...

Geçtiğimiz hafta Misli.com'da çok büyük bir başarı hikayesi daha yazıldı. Kuponuna Almanya ve Türkiye'den toplamda 5 maç alan bir iddaa oyuncusu; 45 dakikada 24 bin 797 TL kazandı! İşte o kupon...

Haberin Devamı

İlandır

Misli.com'un kupon ve yorum paylaşma platformu Misli Arena'da paylaşılan 5 maçlık bir iddaa kuponu, çok büyük bir başarı hikayesinin daha yazılmasına vesile oldu.

Almanya Bundesliga 2 ve Spor Toto Süper Lig'den toplamda 5 maçı kuponuna alan bir iddaa oyuncusu; 45 dakika içerisinde 24 bin 797 TL kazandı!

"Schalke-Hansa" maçının ilk yarısında 4 gol izledik... "Pauli-Karlsruhe" maçında ise 3 gol çıktı...

Göztepe ile Kasımpaşa; Rizespor ile Giresunspor ilk 45'te karşılıklı goller attı...

Konyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıdan 2-0'ı buldu...

Bu 5 maçın "İY 1.5 ÜST" tercihlerini kuponuna koyan Misli.com üyesi, 500 TL'lik kuponu ile 24 bin 797 TL kazandı...

İşte o kupon;

5 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada kazandı 24 bin 797 TLlik ikramiye...

Haberin Devamı

Misli.com'a üye olun, hem Misli Arena'daki kazançlı kuponları kaçırmayın hem de kampanyalardan faydalanın...

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

5 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada kazandı 24 bin 797 TLlik ikramiye...

Everton ve Manchester City, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya desteklerini gösterdi! İzleyelim...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Misli Arena

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin