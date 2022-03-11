5 maçlık iddaa kuponu yaptı, 45 dakikada kazandı! 24 bin 797 TL'lik ikramiye...

Haberin Devamı

İlandır

Misli.com'un kupon ve yorum paylaşma platformu Misli Arena'da paylaşılan 5 maçlık bir iddaa kuponu, çok büyük bir başarı hikayesinin daha yazılmasına vesile oldu.

Almanya Bundesliga 2 ve Spor Toto Süper Lig'den toplamda 5 maçı kuponuna alan bir iddaa oyuncusu; 45 dakika içerisinde 24 bin 797 TL kazandı!

"Schalke-Hansa" maçının ilk yarısında 4 gol izledik... "Pauli-Karlsruhe" maçında ise 3 gol çıktı...

Göztepe ile Kasımpaşa; Rizespor ile Giresunspor ilk 45'te karşılıklı goller attı...

Konyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıdan 2-0'ı buldu...

Bu 5 maçın "İY 1.5 ÜST" tercihlerini kuponuna koyan Misli.com üyesi, 500 TL'lik kuponu ile 24 bin 797 TL kazandı...

İşte o kupon;





Haberin Devamı

Misli.com'a üye olun, hem Misli Arena'daki kazançlı kuponları kaçırmayın hem de kampanyalardan faydalanın...

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

Everton ve Manchester City, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya desteklerini gösterdi! İzleyelim...