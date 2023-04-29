5 gollü düelloda kazanan Pendikspor! 3 penaltı...

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Pendikspor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta araya Benhur’un pasında sol tarafta topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı yerden ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Benhur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Regattin’in sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada, kaleci Tarık Çetin’in kontrol edemediği topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Gökcan Kaya, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

26. dakikada sağ taraftan Hasan Kılıç’ın ortasında ceza sahası içinde Rogerio, savunma önde topa dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

45+1. dakikada sol taraftan Gökcan Kaya’nın yaptığı ortada ceza sahası içinde Aosman’ın düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

69. dakikada ceza sahası içinde Hasan Hatipoğlu’nun Benhur Keser’e yaptığı müdahale sonucunda VAR’ın talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bolasie, topu filelere gönderdi. 3-2

76. dakikada Olawoyin, ceza sahasına girerken Erhan Kara’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Bolasie, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gönderdi.

84. dakikada sol taraftan yapılan ortada savunmadan seken top Benhur Keser’in önünde kaldı. Ceza sahası içinde Ahmed Ildız’ın Benhur Keser’e yaptığı müdahale sonucunda hakem Volkan Bayarslan direkt penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı atışında Bolasie’nin sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Burak Öğür, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Regattin, Emirhan Topçu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Emirhan Topçu’yu oyundan ihraç etti.

90+8. dakikada Regattin sol taraftan ceza sahasına girip çizgiye inerken yaptığı ortada, arka direkte Rogerio’nun kafa vuruşunda Alper Potuk meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

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Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Baran Eraslan xx, Şahan Yılmaz xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Hasan Kılıç xx (Tarık Tekdal dk. 89 ?), Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx, Aias Aosman xx (Ali Han Tunçer dk. 79 x), Mesut Özdemir xx, Gökcan Kaya xx, Samet Asatekin xx (Erhan Kara dk. 61 x), Regattin xx, Rogerio xx, Görkem Bitin x (Ahmed Ildız dk. 78 x)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Efe Sayhan, Atakan Müjde, Oltan Karakullukçu, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Mithat Pala x (Koray Altınay dk. 46 x), Sinan Osmanoğlu xx, Emirhan Topçu xx, Halil İbrahim Pehlivan x (Alberk Koç dk. 64 x), Azubuike x (Oğuz Ceylan dk. 46 x), Alper Potuk xx, Bolasie xx, Amilton xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82 ?), Benhur Keser xx, Mary x (Olawoyin dk. 46 x)

Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Eren Emre, Anıl Yaşar, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Gökcan Kaya (dk. 18), Rogerio (dk. 25), Aosman (dk. 45+1) (Pendikspor), Benhur Keser (dk. 5), Bolasie (dk. 71 pen.) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Emirhan Topçu (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Görkem Bitin, Hasan Hatipoğlu, Ragettin, Aosman, Hasan Kılıç, Osman Özköylü, Erhan Kara (Pendikspor), Azubuike, Olawoyin (Çaykur Rizespor)

(EG-ORT-S)