43. İstanbul Maratonu yarın koşulacak

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"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek.



Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.



TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.



İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.



Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu'nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde maratonda kategoriler ve ödüller artırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımda da dikkat çekici seviyede artış oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde daha da büyüyen organizasyon, dünyanın sayılı maratonu arasına girdi.



- 54 elit atlet katılacak



43. İstanbul Maratonu 54 elit atletin koşacağı bildirildi.



Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarışacak.



Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.



Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.



Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan sekiz isim bulunuyor.



İstanbul Maratonunda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanacak. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşacak.



- Parkurlar



Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.



42,195 kilometrelik maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.



Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.



Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.



Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.



- Ödüller



N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.



Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.



Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.



- Yollar kapanacak



N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.



Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.



Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

- Maratona yabancı atlet damgası

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Bu yıl 43. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.



N Kolay sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 42 yarıştan 11'ini Türk, 31'ini ise yabancı atletler kazandı.



İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 28 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.



Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 15 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.



- Kadınlarda tek Türk şampiyon



Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 30 yarışın 29'unda yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu.



Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 26 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 8 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, 5 kez Kenya, dörder kez Rumen ve Ukraynalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.



Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda da aynı ülkeden Diana Chemtai Kipyogei kazandı.



- En iyi ve en kötü dereceler



Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 9 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.



Kibet, 2019 yılında 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu ele geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.



- Maraton birincileri



İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:



Yıl Erkekler Derece Kadınlar Derece

1979 Hasan Saylan 2.35.39

1980 Necmettin Sağlam 2.36.00

1981 Süleyman Sılacı 2.31.40

1982 İsmail Karagöz 2.41.13

1983 I. Tompson (İngiltere) 2.23.35

1984 Mehmet Yurdadön 2.22.30

1985 Mehmet Terzi 2.12.50

1986 Hanefi Atmaca 2.23.20

1987 J. Worsner (Danimarka) 2.16.08

1988 Ahmet Altun 2.15.06

1989 Aydın Çeken 2.27.41

1990 Gazi Aşıkoğlu 2.23.09

1991 T. Mitchell (İngiltere) 2.23.28 J. Davis (İngiltere) 2.49.24

1992 Cihangir Demirel 2.23.28 B. Aurica (Romanya) 2.26.29

1993 J. Ngunzu (Kenya) 2.20.43 E. Spetova (Rusya) 2.48.10

1994 B. Goromonzi (Zimbabve) 2.24.58 Serap Aktaş 2.46.42

1995 S. Langart (Kenya) 2.17.26 F. Sultanova (Rusya) 2.34.44

1996 S. Langart (Kenya) 2.18.51 P. Elena (Ukrayna) 2.37.38

1997 T. Moges (Etiyopya) 2.13.37 A. Barbu (Romanya) 2.34.39

1998 T. Moges (Etiyopya) 2.15.28 N. Galushka (Belarus) 2.38.10

1999 T. Moges (Etiyopya) 2.13.55 A. Barbu (Romanya) 2.35.57

2000 R. Josephat (Kenya) 2.17.03 R. A. Chirita (Romanya) 2.37.39

2001 T. Bedasou (Etiyopya) 2.18.21 L. Puskina (Ukrayna) 2.38.21

2002 D. Kiptanui (Kenya) 2.18.42 R. Dubovik (Ukrayna) 2.37.20

2003 B. Welashe (Etiyopya) 2.18.29 R. Dubovik (Ukrayna) 2.36.49

2004 D. Kiptanui (Kenya) 2.18.19 S. Demidenko (Rusya) 2.36.44

2005 J. Mbithi (Kenya) 2.15.13 M. Biktagirova (Rusya) 2.34.25

2006 M. Pukstas (Litvanya) 2.12.49 M. Biktagirova (Rusya) 2.28.18

2007 D. Cheruiyot (Kenya) 2.10.56 A. B. Tesema (Etiyopya) 2.29.05

2008 K. A. Roba (Etiyopya) 2.11.16 N. Yulamanova (Rusya) 2.30.17

2009 K. A. Roba (Etiyopya) 2.12.14 B. Urgesa (Etiyopya) 2.32.45

2010 V. Kiplagat(Kenya) 2.10.42 A. Kasım (Etiyopya) 2.27.25

2011 V. Kiplagat(Kenya) 2.10.58 A. Abera (Etiyopya) 2.27.56

2012 S. Chebogut (Kenya) 2.11.05 K. J. Yal (Etiyopya) 2.28.06

2013 A. Kiprotich (Fransa) 2.12.28 R. B. Chesir (Kenya) 2.29.05

2014 H. Chani (Fas) 2.11.53 A. Gobena (Etiyopya) 2.28.46

2015 E. K. Chelimo (Kenya) 2.11.13 A. Gobena (Etiyopya) 2.31.54

2016 E. Kiplagat (Azerbaycan) 2.13.28 A. J. Barsosio (Kenya) 2.28.23

2017 A. Kiprotich (Fransa) 2.11.22 R. Chepngetich (Kenya) 2.22.36

2018 F. Kimutai (Kenya) 2.09.57 R. Chepngetich (Kenya) 2.18.35

2019 D. K. Kibet (Kenya) 2.09.44 H. Tibebu (Etiyopya) 2.23.40

2020 B. C. Sang (Kenya) 2.11.49 D. C. Kipyogei (Kenya) 2.22.06