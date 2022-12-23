Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

4 milyar dolarlık rekor satış tamam! Phoenix Suns unvanı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Phoenix Suns#NBA#Brooklyn
4 milyar dolarlık rekor satış tamam Phoenix Suns unvanı aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

2004’te takımı, o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara alan Robert Sarver, 4 milyar dolar karşılığında Mat İshbia ile anlaştığını açıkladı. NBA yönetiminin onayıyla kesinleşecek anlaşmayla, Phoenix Mercury Kadın Basketbol Takımı da İshbia’ya devredilecek.

Haberin Devamı

NBA takımlarından Phoenix Suns, rekor bir bedel karşılığında el değiştiriyor. ABD’li iş insanı Mat İshbia, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury kadın basketbol takımını 4 milyar dolara satın alıyor. 2004’te o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara kulübü satın alan Robert Sarver, Mat İshbia ile yaptığı ortak açıklamada, Suns ve Mercury’nin satışı için kesin anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Yeni patron Mat Ishbia: Çok heyecanlıyım

Yapılan açıklamada, Math İshbia’nın kardeşi Justin İshbia’nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi. Mat İshiba konuyla ilgili olarak, “Suns ve Mercury’nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takımın da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu” dedi

Haberin Devamı

Brooklyn Nets 3.3 milyar dolara satılmıştı

Anlaşmanın resmiyete kavuşması sonrası Phoenix Suns, NBA tarihinin en pahalı takımı unvanını alacak. Halen bu unvan 3.3 milyar dolarla 2019 yılında Joe Tsai tarafından satın alınan Brooklyn Nets’e ait. İkinci sırada, milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets geliyor. 2017 yılında Tilman Fertitta, Houston Rockets’ı 2.2 milyar dolara satın almıştı.

4 milyar dolarlık rekor satış tamam Phoenix Suns unvanı aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Phoenix Suns#NBA#Brooklyn

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık