4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım! Bakan Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

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Bursa’da 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek olan ’4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’ öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına Bakan Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı. Basın toplantısında ’4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın oynanacağı alan tanıtıldı. Oyun alanında sporcuların ok atışları yapabileceği etkinlik alanları, oba meydanları, kütüphane, kültür merkezi, ahırlar, ilk yardım çadırları, güreş alanları, stadyum, el sanatları atölyeleri, helikopter alanları, at sahaları olduğu aktarıldı.



KOMİTE BAŞKANI KAZANCI: 100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKE KATILACAK



4’üncü Dünya Göçebe Oyunları hakkında bilgi veren Kazancı, oyunlara 100’ün üzerinde ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacağını söyledi. Kazancı İznik’te gerçekleştirilecek oyunlarının tarihi açıdan en büyük organizasyon olma özelliği taşıdığını ifade ederek ”Oyun alanı net olarak 473 bin metrekareye kuruldu. Sahanızın tamamında inşaat artıkları, balçık ve bataklık kısımları temizlenerek yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda dolgu ve düzenleme yapılarak zemin uygun hale getirildi. Bu dolgu ve düzleme çalışmalarında atık molozlar başka bir yere nakledilmeyerek alanın en alt katmanında kullanıldı. Üzerine taş ve kaya parçaları serildi. 50 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı ve hali hazırda 2 bin 500 kamyon zemin malzemesi Mayıs ayının sonuna kadar serilecek. Dolgu malzemesi işlemi ardından 4 bin kamyon toprak serilerek çimlendirmeye uygun hale getirilecek. Bu malzemelerin temin edildiği yerlerden, sahaya nakli sırasında çevre köylerin rahatsız edilmemesi için 1800 metrelik alternatif bir yol çalışması yapıldı ve bir yol oluşturduk” dedi. Kazancı alanda yapılacak olan bungalov evlerinin ve 5 bin seyirci kapasiteli tribününün etkinliklerde kullanılması için kaldırılmayacağını belirtti.

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Basın toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Erdoğan, dünyada geleneksel sporları en canlı şekilde yaşatan Türk dünyası devletlerine teşekkür ederek, ”Her geçen sene Dünya Göçebe Oyunları daha fazla sporcuyla, daha çok ülkeden katılımla yapılmaya devam etti. Salgın nedeniyle 2020 yılında yapılması gereken Dünya Göçebe Oyunları’nı 2022 yılında yapabiliyoruz. Oyunların İznik’te yapılmasının çok ciddi anlamı var. İlk üç organizasyon Kırgızistan’ın incisi dedikleri, ’Isık Gölü’nün kenarında yapıldı. Biz de İznik Gölü’nü tanıyıp gördükçe, ülkemizin incisi olduğunu anlayacağız. İznik’in bu kadar derin tarihi geçmişi olmasına rağmen ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Oyunlar İznik’in daha iyi tanınması için bir başlangıç olacaktır” diye konuştu.Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları’yla ilgili çalışmaları yaparken bazı eleştiriler de aldıklarını belirterek, ”Bazı ortamlarda ’Dünya yerleşik hayata geçmiş siz hala göçebe kültürünü mü popülerleştirmeye çalışıyorsunuz’ gibi bazı itirazlarla karşılaştık. Ancak nasıl ki profesyonelleşen sporlarda amatör ruh taktik görür. Rol model olursunuz. Göçebeliğe ait de bu tür erdemler var. Yerleşik hayata geçmiş olan insanoğlu için, göçebelikte hala korumamız gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Geleneksel sporlarla; doğa dostu, insana merhametli kalan bir duruş sergilemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu ise, geleneksel sporların Türk dünyası açısından ortak bir miras olduğunu belirterek ”Dünya Göçebe Oyunları da bu çerçevede bize yüklenen en önemli emanetlerden bir tanesi. Göçebe oyunlarımız sıradan bir faaliyet, bir spor çalışması olarak değil, aynı zamanda atalarımızın bize bir kutlu emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emanete sahip çıkmayı da en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve bunları yarınlara gençlerimizle birlikte taşımak bizim vazgeçilmezimiz” dedi.Oyunların Bursa’da düzenlenmesine ayrıca mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:”Oyunlar, Türk spor kültürü bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Hep birlikte bu paydaşlarımızla kurumsallaşma yolunda atacağımız adımlarla, Dünya Göçebe Oyunları’nın Dünya spor arenasında daha üst noktalara gelmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu markayı tüm dünyada kültürel bir birliktelik teşkil edecek, evrensel bir görünüme kavuşturmak hedeflerimiz arasında. Sadece Türklerin değil, aynı zamanda tüm göçebe halkların tarihsel hafızalarının canlandırılması ve bu anlamda önemli bir dönemece girilmesi bizleri apayrıca mutlu ediyor.”Basın toplantısının ardından fotoğraf çekimi yapıldı.