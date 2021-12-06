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"3'te 3 yaptığımız için mutluyuz..."

#Giresunspor#İsmail Kurt#Anadolu Kulüpleri
3te 3 yaptığımız için mutluyuz...

Süper Lig’in yükselişteki takımı GZT Giresunspor’da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, Vavacars Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçerek 3’te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve bu olumlu havayla yollarına devam ettiklerini ifade eden Kurt, yaptığı açıklamada “Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ın ardından Vavacars Fatih Karagümrük’ü de yenip galibiyet serimizi 3 maça çıkardık. Rakibimiz karşısında 1-0 geriye düşmemize rağmen oyun planımıza sadık kalarak, disiplinli, hırslı, istekli ve arzulu oynayarak, taraftarlarımızın da desteğiyle haklı bir galibiyet aldık. Giresunspor yönetimi olarak bütün ekibi kutluyoruz, taraftarlarımıza da verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi gözümüzü bu hafta Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşmaya çevirdik. Adana deplasmanında da çıkışımızı sürdürmek için gideceğiz” diye konuştu.

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#Giresunspor#İsmail Kurt#Anadolu Kulüpleri

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