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GeriFutbol 38 yaşındaki kaleci Caballero, bir yıl daha Chelsea'de
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

38 yaşındaki kaleci Caballero, bir yıl daha Chelsea'de

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38 yaşındaki kaleci Caballero, bir yıl daha Chelsea'de
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Karardan dolayı mutlu olduğunu belirten Caballero, "Premier Lig'in en tarihi kulüplerinden olan Chelsea'nin bir parçası olmak ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

2017 yılında Manchester City'den transfer edilen Arjantinli kaleci, Chelsea'de son üç sezonda 31 maçta forma giydi

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