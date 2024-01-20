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35 yıl önce kazada vefat eden Samsunsporlular için anma töreni düzenledi

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#Samsunspor#20 Ocak 1986#Anma Töreni
35 yıl önce kazada vefat eden Samsunsporlular için anma töreni düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 11:43

35 yıl önce 20 Ocak 1989 tarihinde kaza yapan Samsunspor otobüsünde hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve personeller için anma töreni düzenlendi.

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20 Ocak 1989, Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçti.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da felç kalmıştı.

Kazanın 35. yıl dönümünde Samsunspor tarafından Asri ve Kıranköy Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi.

35 yıl önce kazada vefat eden Samsunsporlular için anma töreni düzenledi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Fazlıhan Carus, "Kaza, spor tarihinin en elim kazalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenler için değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

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Ayrıca aynı kazada felç kalan ve geçen yıl vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Mete Adanır, Zonguldak’ta Muzaffer Badalıoğlu ve Sırbistan’da da Zoran Tomiç için tören yapıldı.

35 yıl önce kazada vefat eden Samsunsporlular için anma töreni düzenledi

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor İcra Kurulu üyesi Soner Soykan, Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Yunus Emre Çift ve Mustafa Haluk Tan ile vatandaşlar katıldı.

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#Samsunspor#20 Ocak 1986#Anma Töreni

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